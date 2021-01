Ndrangheta: operazione contro "i diavoli di Rosarno", 49 arresti (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. Sono queste, a vario titolo, le accuse con cui in Calabria sono state arrestate 49 persone, principalmente tra Rosarno e Polistena. L'indagine infligge un nuovo colpo alla Ndrangheta nella piana di Gioia Tauro e ha dimostrato l'operatività della cosca Pisano, conosciuta come "i diavoli di Rosarno". il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, dall'Udc di recente passato a Forza Italia, è finito ai domiciliari con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso. E' stata accertata anche l'operatività della "società" di Polistena, capeggiata dalla famiglia Longo, e della locale di 'Ndrangheta di Anoia. Tra i ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. Sono queste, a vario titolo, le accuse con cui in Calabria sono state arrestate 49 persone, principalmente trae Polistena. L'indagine infligge un nuovo colpo allanella piana di Gioia Tauro e ha dimostrato l'operatività della cosca Pisano, conosciuta come "idi". il sindaco di, Giuseppe Idà, dall'Udc di recente passato a Forza Italia, è finito ai domiciliari con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso. E' stata accertata anche l'operatività della "società" di Polistena, capeggiata dalla famiglia Longo, e della locale di 'di Anoia. Tra i ...

