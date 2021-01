L’importanza di chiamarsi Ibra e soprattutto di averlo in squadra

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Oscar Wilde avrebbe accettato di buon grado di prestare il titolo della sua commedia per offrire una fotografia esaustiva del campionato italiano di calcio, e in particolar modo del Milan. Che questa sera ha vinto in casa del Cagliari 2-0 e si è riportato a più tre in classifica sui cugini dell’Inter. Comanda Milano. Ecomandahimovic. È lui, Zlatan, ad aver cambiato il destino del club rossonero. Chi sostiene il contrario, o è in malafede o ha scarsa dimestichezza col gioco del calcio. Anche se senza di lui, il Milan ha perso solo contro la Juventus.himovic è tornato a giocare dal primo minuto dopo aver saltato otto gare consecutive in campionato e aver fatto una fugace apparizione contro il Torino. Non veniva schierato dal primo minuto dalla serata dell’allora San Paolo quando il Milan vinse 3-1 e lui segnò due ...