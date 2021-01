Lecce | Giorgia cade dalle scale mentre pulisce i vetri | muore a 27 anni Lascia due bimbi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Si chiamavaSergio e aveva appena 27la giovanissima vittima di un incidente sul lavoro. La ragazza, residente a Martignano, mamma di due bambini, è spirata all’ospedale Vito Fazzi didopo aver lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte. Salento in lutto,Sergioa 27dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Giorgia Sergio aveva solo 27 anni ed era madre di due bimbi ... È stata operata d’urgenza all’ospedale di Scorrano per bloccare l’emorragia, poi a Lecce. Ma non c'è stato nulla da fare.Una donna di 26 anni, Giorgia Sergio, originaria di Martignano, in provincia di Lecce, è morta dopo essere caduta da un scala.