L’appello di Mattarella ai “Costruttori” non venga disatteso o strumentalizzato

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono giorni che si abusa della parola “”, in un’accezione secondo me molto diversa da quella che ha dato il Presidente della Repubblica Sergionel messaggio di fine anno, per definire quelli che potrebbero essere i parlamentari di forze che oggi non appoggiano il Governo Conte Bis e che potrebbero diventare parte integrante della nuova maggioranza che potrebbe portare alla nascita del Conte Ter. Nulla da eccepire. È la democrazia parlamentare senza vincoli di mandato per gli eletti. È quanto disciplina la nostra Costituzione. Se lo si vuole la si può cambiare, ma ora non ha senso parlarne nella contingenza. Quello però su cui c’è tanto da eccepire è l’aver abusato della parola “” nell’accezione proposta dal Presidente per legittimare così la nascita di nuovi gruppi parlamentari. Ma cosa ha detto ...