Il sindaco di Firenze: "Al Franchi ci penso io. Ne parlerò con Commisso" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Attraverso una conferenza stampa dalle sale del Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha messo fine alla polemica con Rocco Commisso relativa all'abbattimento dello stadio Artemio Franchi, parlando invece di voler ristrutturare l'impianto godendo di alcune aperture presenti nel decreto ministeriale: "D'ora in poi lavorerò per portare in fondo il progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi, mettendo da parte tutte le polemiche. Da oggi per portare alla città di Firenze uno stadio all'altezza delle ambizioni sportive. Nel decreto ministeriale ci sono alcune aperture che si possono sfruttare: la prima riguarda gli interventi che servono per adeguare l'impianto alle norme Uefa; il secondo punto, che sfrutteremo, è la possibilità di realizzare aree commerciali. Poi ...

