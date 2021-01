Hacker russo arrestato negli USA per frode (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un Hacker russo è stato condannato negli USA a 12 anni di carcere per il coinvolgimento in massicce intrusioni di rete presso istituzioni finanziarie statunitensi, società di intermediazione e altre società. L’Hacker è accusato di aver rubato 19 milioni di dollari. arrestato Hacker russo negli USA? Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato che un Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unè stato condannatoUSA a 12 anni di carcere per il coinvolgimento in massicce intrusioni di rete presso istituzioni finanziarie statunitensi, società di intermediazione e altre società. L’è accusato di aver rubato 19 milioni di dollari.USA? Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato che un

L'hacker russo Andrei Tyurin è stato condannato negli USA a 12 anni di carcere per frodi di un valore di 19 milioni di dollari.

