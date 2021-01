GP Monaco | avanti con F1 storiche | F E e GP a Montecarlo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Lo scetticismo intorno alle gare sui circuiti cittadini, a sentire i rumours, è massimo. In ballo c'è un calendario di Formula 1 2021 già rimaneggiato nella sua apertura e nell'appuntamento in Cina, ...

vins_monaco : @cliexit_ Non disperare. A breve, si farà avanti qualcun altro ?? -

Sterzi a parte: Forza Imola! Così, le indiscrezioni che vorrebbero un GP di Monaco, d’Azerbaijan e del Canada a rischio, chiamano in causa i promoters per le smentite del caso. Dopo la ...Londra, Francoforte e Monaco sono tutti e tre in pista. Più avanti c’è quest’ultimo, sia per i minori costi che per la possibilità di maggiori coincidenze.