Governo, Lamberto Dini: “Conte domani non avrà la maggioranza” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – ”Domani Conte non avrà la maggioranza, lui vuole rimanere per soddisfare la sua vanità, se avesse un po’ di dignità, se i voti al senato fossero meno di 155 dovrebbe presentare le sue dimissioni al Colle. Ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con questi voltagabbana altrimenti avremmo un governo peggiore di quello attuale”. Così a ‘Un Giorno da Pecora‘, su Rai Radio1, l’ex premier e più volte ministro Lamberto Dini. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – ”Domani Conte non avrà la maggioranza, lui vuole rimanere per soddisfare la sua vanità, se avesse un po’ di dignità, se i voti al senato fossero meno di 155 dovrebbe presentare le sue dimissioni al Colle. Ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con questi voltagabbana altrimenti avremmo un governo peggiore di quello attuale”. Così a ‘Un Giorno da Pecora‘, su Rai Radio1, l’ex premier e più volte ministro Lamberto Dini.

"Conte vuole rimanere per soddisfare la sua vanità, se avesse un po' di dignità, se i voti al Senato fossero meno di 155 dovrebbe presentare le sue dimissioni al Colle". L'ha detto ai microfoni di Un ...

Breve storia dei governi di minoranza

Nel gennaio 1995 Lamberto Dini diventò premier ... Si astennero in 270, tra cui lo stesso Berlusconi. Il Governo D'Alema II ottenne nel dicembre 1999 la fiducia di 177 senatori e solo 310 deputati. Si ...

