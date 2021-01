Governo, Fornaro “Una crisi adesso non serve al Paese” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Le dinamiche parlamentari determineranno chi sosterrà il presidente Conte e chi sarà quindi responsabile di fronte al Paese”. Lo ha detto il deputato di Leu Federico Fornaro, in merito alla crisi di Governo. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Le dinamiche parlamentari determineranno chi sosterrà il presidente Conte e chi sarà quindi responsabile di fronte al”. Lo ha detto il deputato di Leu Federico, in merito alladi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

