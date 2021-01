Governo: Conte 'si volta pagina', appello ai 'volenterosi'/Adnkronos (3) (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - PATTO LEGISLATURA E SQUADRA - "Nei prossimi giorni completeremo il percorso già avviato per un patto di legislatura per definire le riforme più utili" e per "rafforzare la squadra di Governo". DELEGA SERVIZI E AGRICOLTURA - "Mi avvarrò della facoltà di assegnare un'autorità delegata di Intelligence sui Servizi, una persona di mia fiducia. Teniamo fuori il comparto di Intelligence dalle polemiche". Conte ha inoltre annunciato che, "viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega all'Agricoltura se non lo stretto necessario". PROPORZIONALE - "Il Governo si impegnerà a promuovere un impianto di riforma elettorale di impronta proporzionale, ovviamente quanto più condivisa, che possa coniugare l'esigenza di rappresentanza con quella pur ineludibile di garantire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) () - PATTO LEGISLATURA E SQUADRA - "Nei prossimi giorni completeremo il percorso già avviato per un patto di legislatura per definire le riforme più utili" e per "rafforzare la squadra di". DELEGA SERVIZI E AGRICOLTURA - "Mi avvarrò della facoltà di assegnare un'autorità delegata di Intelligence sui Servizi, una persona di mia fiducia. Teniamo fuori il comparto di Intelligence dalle polemiche".ha inoltre annunciato che, "viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega all'Agricoltura se non lo stretto necessario". PROPORZIONALE - "Ilsi impegnerà a promuovere un impianto di riforma elettorale di impronta proporzionale, ovviamente quanto più condivisa, che possa coniugare l'esigenza di rappresentanza con quella pur ineludibile di garantire ...

