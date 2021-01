Governo: Conte, 'alleanza chiara scelta di campo contro derive nazionalistiche e logiche sovraniste' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Questa alleanza" a cui guarda il Governo "sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeiste, perseguendo una chiara scelta di campo contro derive nazionalistiche e logiche sovraniste". Così il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera, contro cui si levano le proteste dai banchi dell'opposizione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Questa" a cui guarda il"sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeiste, perseguendo unadi". Così il premier Giuseppein Aula alla Camera,cui si levano le proteste dai banchi dell'opposizione.

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «Questo governo ha fallito. Si vada alle elezioni, si vota in mezza Europa. Se Conte fosse r… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Il premier #Conte: «C'era bisogno di questa crisi? No». #Renzi Segui la diretta delle dichiarazioni sulla #crisidigove… - mauQria : RT @NoEvilHero: Votate e ritwittate all'infinito, che anche le pietre possano esprimersi: siete favorevoli a concedere la fiducia di Govern… -