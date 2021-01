Governo, Borghi “Con questi numeri auguri…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Con 321 voti alla Camera il Governo non va lontano. Sono numeri simili a quelli del Governo Prodi nel 2007, non mi sembra che sia quello che meriti un Paese che deve essere ricostruito”. Lo ha detto il deputato della Lega Claudio Borghi dopo il voto di fiducia alla Camera sul Governo. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Con 321 voti alla Camera ilnon va lontano. Sonosimili a quelli delProdi nel 2007, non mi sembra che sia quello che meriti un Paese che deve essere ricostruito”. Lo ha detto il deputato della Lega Claudiodopo il voto di fiducia alla Camera sul. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

