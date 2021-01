“E copriti | sembri quell’altra” Alba Parietti sexy | si fa vedere ‘non tutta vestita’ ma piovono critiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’abbiamo vista in tutte le salse, dalle mise piùper presenziare in tv ai look super casual e casalinghi: su Instagramnon teme giudizio alcuno e si mostra nature. In piena quarantena, così come tutti gli italiani, laè rimasta in casa parecchio tempo in più della norma, così ne ha approfittato per mandare un messaggio di naturalezza e accettazione. Dalle tute con cui si è mostrata negli ultimi giorni su Instagram, alla foto postata, sempre sul social, pochissime ore fa:, curata, bellissima. Due aspetti diche ci sono sempre piaciuti e che rendono giustizia alla sua età che altro non è che un numero. Ma allontanarci dai cliché non è possibile, poiché tra i commenti al post più di qualcuno non si è risparmiato. Vediamo ...