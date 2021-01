Da Yara Gambirasio a Bibbiano | i nuovi progetti di Gianluca Neri dopo «SanPa»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Forte del successo di SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, la prima docuserie originale italiana distribuita da Netflix per la regia di Cosima Spender, la società di produzione 42 fondata da Gianluca Neri guarda avanti e mette in cantiere diversi progetti legati alla cronaca nera e all’inchiesta giornalistica sorretta dall’uso sapiente dei testimoni e del materiale d’archivio (piccola curiosità, in Sanpa il 26% del materiale utilizzato proveniva dalle Teche Rai). In un’intervista all’Ansa, è lo stesso Neri ad anticipare alcuni dei temi in via di sviluppo per il prossimo futuro, incluso il caso che aveva intenzione di trasporre sullo schermo ben prima dell’intuizione di concentrarsi su Vincenzo Muccioli e San Patrignano: l‘omicidio di Yara Gambirasio.