Curse of the Dead Gods sta per lasciare l'accesso anticipato. Una data di uscita per l'ispirato action roguelike

Curse of the Dead Gods dello sviluppatore Passtech Games e di Focus Home Interactive è attualmente disponibile in Early Access, con l'accoglienza dei giocatori finora decisamente positiva. Ma ora è il momento di vedere come sarà il gioco nella sua versione finale, poiché l'ispirato action roguelike lascerà l'accesso anticipato verso la fine del mese prossimo. La data di uscita è stata rivelata in un nuovo trailer visibile più in basso, che mostra il livello di intenso combattimento che ci si può aspettare dal gioco. L'attenzione principale è su maledizioni uniche che possono sia aiutare che ostacolare ogni run. Il lancio del gioco porterà il vero finale e l'aggiunta di un tempio dedicato al Dio della Morte, tra le ...

