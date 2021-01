Crotone, il figlio del boxeur Loriga picchia un 16enne: “Posso solo condannare” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione del video in cui il figlio picchia un coetaneo, Giuseppe Tobia Loriga condanna pubblicamente il gesto. Nei giorni scorsi è emerso sul web un video di un minuto in cui vengono ripresi due ragazzi che fanno a botte per le vie di Crotone. Il filmato mostra chiaramente come uno dei due abbia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione del video in cui ilun coetaneo, Giuseppe Tobiacondanna pubblicamente il gesto. Nei giorni scorsi è emerso sul web un video di un minuto in cui vengono ripresi due ragazzi che fanno a botte per le vie di. Il filmato mostra chiaramente come uno dei due abbia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L’autore del pestaggio è un ragazzo di 16 anni che pratica pugilato, figlio d’arte d’arte di un boxeur ancora in attività – T ...

Un lunghissimo minuto di pugni, testate e calci. Un ragazzo a terra immobile che cerca di proteggersi e un altro a cavalcioni che lo ...

