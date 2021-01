Crisi di Governo, Gasparri: “Conte è lo squallore fatto persona” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Intervento di Conte alla Camera: lo squallore fatto persona. #ConteVattene“. È questo il duro tweet scritto dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a seguito dell’intervento alla Camera di Giuseppe Conte a causa della Crisi di Governo aperta dalle dimissioni delle due ministre di Italia Viva. Intervento di #Conte alla Camera: lo squallore fatto persona. #ConteVattene pic.twitter.com/9tbhy7XqOG — Maurizio Gasparri (@Gasparripdl) January 18, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Intervento dialla Camera: lo. #Vattene“. È questo il duro tweet scritto dal senatore di Forza Italia, Maurizio, a seguito dell’intervento alla Camera di Giuseppea causa delladiaperta dalle dimissioni delle due ministre di Italia Viva. Intervento di #alla Camera: lo. #Vattene pic.twitter.com/9tbhy7XqOG — Maurizio(@pdl) January 18, 2021 SportFace.

