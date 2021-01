Crisi di Governo, Conte ottiene la fiducia alla Camera: 321 sì, 259 no e 27 astenuti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Governo tiene botta alla Camera e conquista 321 voti favorevoli nella votazione per la fiducia all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte diventata necessaria dopo la Crisi aperta da Matteo Renzi con il suo appoggio ritirato da parte di Italia Viva. Nella prima delle due giornate cruciali, però, nessun ribaltone e, anzi, la maggioranza assoluta ottenuta nell’aula di Montecitorio con 321 voti a favore su 580 votanti e 629 aventi diritto (astenuta, come già annunciato, Italia Viva e in tutto 27 deputati). Non è però il momento di esultare per Movimento 5 Stelle, PD, Leu e gli altri alleati, visto che domani sarà un’altra giornata di fuoco e dall’esito incerto. Nel suo discorso tenuto a Montecitorio il premier ha ribadito di voler proseguire sul solco della responsabilità in un periodo ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Iltiene bottae conquista 321 voti favorevoli nella votazione per laall’esecutivo guidato da Giuseppediventata necessaria dopo laaperta da Matteo Renzi con il suo appoggio ritirato da parte di Italia Viva. Nella prima delle due giornate cruciali, però, nessun ribaltone e, anzi, la maggioranza assoluta ottenuta nell’aula di Montecitorio con 321 voti a favore su 580 votanti e 629 aventi diritto (astenuta, come già annunciato, Italia Viva e in tutto 27 deputati). Non è però il momento di esultare per Movimento 5 Stelle, PD, Leu e gli altri alleati, visto che domani sarà un’altra giornata di fuoco e dall’esito incerto. Nel suo discorso tenuto a Montecitorio il premier ha ribadito di voler proseguire sul solco della responsabilità in un periodo ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - rokko50 : RT @fanpage: Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - Fabrizio_Elia : RT @christianrocca: Cari senatori a vita, caro senatore Monti, fate sentire la vostra voce sull’inadeguatezza di Conte Di @GiovanniCagnol… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Crisi di Governo, Conte liscia il pelo ai responsabili: "Impegno per il proporzionale"

“In materia di legge elettorale il governo nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari si impegnerà a proporre una riforma elettorale di impianto proporzionale, quanto più possibile con ...

Crisi di Governo, Conte interrotto in Aula mentre parla del meridione: “Forse il Sud non vi…

Dobbiamo far correre il Sud, solo così potrà correre il Nord e il resto dell’Italia”. Un tema che ha notato il presidente del Consiglio mentre parlava, che forse non interessava alcuni deputati, subit ...

“In materia di legge elettorale il governo nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari si impegnerà a proporre una riforma elettorale di impianto proporzionale, quanto più possibile con ...Dobbiamo far correre il Sud, solo così potrà correre il Nord e il resto dell’Italia”. Un tema che ha notato il presidente del Consiglio mentre parlava, che forse non interessava alcuni deputati, subit ...