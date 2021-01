Coppa Italia, Ghersini arbitrerà Roma-Spezia. Lazio-Parma ad Ayroldi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma - L'Aia comunica che Giovanni Ayroldi di Molfetta arbitrerà Lazio-Parma , match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma giovedì 21 gennaio alle 21.15 allo stadio Olimpico. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- L'Aia comunica che Giovannidi Molfetta, match valido per gli ottavi di finale diin programma giovedì 21 gennaio alle 21.15 allo stadio Olimpico. ...

ZZiliani : #Caressa sbalordito per come ha giocato male la #Juventus. Evidentemente col #Sassuolo (in 10 uomini per un’ora) e… - brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - andserret : @RaffaeleDeSa @ROI05841958 In campo al suo esordio in Napoli - Lazio di coppa Italia fu una furia assoluta (visto d… - lazio24h : Formello, inizia la settimana della Coppa Italia: il report -