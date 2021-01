Conte oggi alla Camera: il discorso in diretta e le reazioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ha tenuto il suo discorso appellandosi ai «volenterosi». 55 minuti di intervento interrotti da 14 applausi (e alcuni fischi) Leggi su corriere (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppeha tenuto il suoappellandosi ai «volenterosi». 55 minuti di intervento interrotti da 14 applausi (e alcuni fischi)

borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - borghi_claudio : Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. - TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - fabio_brenna : RT @LucaBizzarri: Per tre volte oggi Conte si è rivolto a “i cittadini a casa”. - SaiuGraziano : RT @catirafaella: Per l’ipotesi dell’entrata della #Polverini in Italia Viva nel 2019 (mai verificatasi) tutti ad attaccare Renzi. Oggi la… -