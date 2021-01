Cecera PD | Fornace Veschi Valle Aurelia abbandonata da Roma Capitale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Questa mattina ho effettuato un sopralluogo assieme ai cittadini dei Comitati dinella, dove abbiamo constatato uno stato di degrado e di incuria causata dallo sfondamento della recinzione metallica perimetrale. Avevamo chiesto ad inizio consiliatura al Comune di mettere in campo un progetto per l’utilizzo ad uso culturale della struttura” dichiara Alessioconsigliere del Partito Democratico nel XIV Municipio. “Presupposto essenziale era lo stanziamento di risorse pubbliche che l’amministrazione comunale non ha mai voluto stanziare (anzi ha bocciato tutti gli emendamenti di richiesta fondi presentati dal consigliere capitolino Marco Palumbo)”. “Il risultato è – conclude– che oggi la, ...