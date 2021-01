Cagliari, Nainggolan: «Crisi? Ci stringe il c**o. Non rimpiango l’Inter» (Di martedì 19 gennaio 2021) Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan: le sue dichiarazioni Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan. Crisi – «Come se ne esce? Bisogna dare tutti qualcosina in più. Oggi non abbiamo fatto una bruttissima partita, abbiamo fatto cose positive ma prendiamo gol ingenui e contro squadre così è difficile fare punti». PAURA – «Non è la paura, quando fai risultati così ci stringe un po’ il culo. Dobbiamo tirare fuori tutti qualcosina in più e mettere maggiore personalità. Non bastano giocatori forti sulla carta». MAGLIA IBRAHIMOVIC – «Ti dico la verità. L’ho presa perché me l’hanno chiesta». INTER – «Io ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Radja, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan: le sue dichiarazioni Radja, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan.– «Come se ne esce? Bisogna dare tutti qualcosina in più. Oggi non abbiamo fatto una bruttissima partita, abbiamo fatto cose positive ma prendiamo gol ingenui e contro squadre così è difficile fare punti». PAURA – «Non è la paura, quando fai risultati così ciun po’ il culo. Dobbiamo tirare fuori tutti qualcosina in più e mettere maggiore personalità. Non bastano giocatori forti sulla carta». MAGLIA IBRAHIMOVIC – «Ti dico la verità. L’ho presa perché me l’hanno chiesta». INTER – «Io ...

