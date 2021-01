Antonio Razzi e la telefonata con Scilipoti: “Anto’, perché non fondiamo noi un partito?” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio Razzi, da ex senatore, ora si vuole godere “lo spettacolo”. Per questo martedì “farà di tutto per essere in Senato“, dove ci sarò lo show down decisivo per il futuro del governo Conte 2. “Alla conta voglio esserci a tutti i costi”, racconta Razzi nella sua intervista al Corriere della Sera. Nelle sue parole c’è un senso di rivalsa: “Voglio ridere in faccia a tutti quelli che 10 anni fa, tra Pd e M5s, mi chiamarono voltagabbana perché lasciai l’Idv di Di Pietro e votai la fiducia a Berlusconi”. Alla fine, però, la tentazione per Razzi di tornare in gioco, di buttarsi nella mischia, è arrivata anche questa volta: “Mezz’ora fa mi ha chiamato Scilipoti…”, rivela l’ex senatore. Domenico Scilipoti, un altro protagonista di quel sì al governo Berlusconi del dicembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021), da ex senatore, ora si vuole godere “lo spettacolo”. Per questo martedì “farà di tutto per essere in Senato“, dove ci sarò lo show down decisivo per il futuro del governo Conte 2. “Alla conta voglio esserci a tutti i costi”, raccontanella sua intervista al Corriere della Sera. Nelle sue parole c’è un senso di rivalsa: “Voglio ridere in faccia a tutti quelli che 10 anni fa, tra Pd e M5s, mi chiamarono voltagabbanalasciai l’Idv di Di Pietro e votai la fiducia a Berlusconi”. Alla fine, però, la tentazione perdi tornare in gioco, di buttarsi nella mischia, è arrivata anche questa volta: “Mezz’ora fa mi ha chiamato…”, rivela l’ex senatore. Domenico, un altro protagonista di quel sì al governo Berlusconi del dicembre ...

