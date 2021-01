A Live non è la D’Urso parla la ex di Walter Zenga Hoara Borselli (Di lunedì 18 gennaio 2021) La donna è intervenuta durante la trasmissione di Barbara D’Urso per difendere il suo ex Walter Zenga dalle accuse di essere un papà assente “Per Walter ci sarò sempre”, esordisce così Hoara Borselli a Live non è la D’Urso, dove è stata ospite ieri. La Borselli è intervenuta per difendere Walter Zenga dalle accuse mosse in questi giorni dal figlio Andrea (concorrente del GF Vip 5) e dal fratello Nicolò. “Sono stata con Walter per sei anni, il nostro è stato un colpo di fulmine, subito dopo il matrimonio con la mamma di Nicolò e Andrea. Ci siamo conosciuti a un evento sportivo e è stata una cosa fulminea. Andrea aveva tre anni, Nicolò cinque o sei anni”, racconta in studio da Barbara ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) La donna è intervenuta durante la trasmissione di Barbaraper difendere il suo exdalle accuse di essere un papà assente “Perci sarò sempre”, esordisce cosìnon è la, dove è stata ospite ieri. Laè intervenuta per difenderedalle accuse mosse in questi giorni dal figlio Andrea (concorrente del GF Vip 5) e dal fratello Nicolò. “Sono stata conper sei anni, il nostro è stato un colpo di fulmine, subito dopo il matrimonio con la mamma di Nicolò e Andrea. Ci siamo conosciuti a un evento sportivo e è stata una cosa fulminea. Andrea aveva tre anni, Nicolò cinque o sei anni”, racconta in studio da Barbara ...

