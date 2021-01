Walter Zenga, cosa fa oggi l’Uomo Ragno: la sua ultima esperienza (Di domenica 17 gennaio 2021) Sapete cosa fa oggi Walter Zenga? Ecco qual è stata l’ultima esperienza dell’ex portiere soprannominato “Uomo Ragno” Walter Zenga è stato uno dei migliori portieri italiani nella storia del calcio. Ha legato il proprio nome all’Inter, con cui ha collezionato 473 presenze, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. In nazionale, invece, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 gennaio 2021) Sapetefa? Ecco qual è stata l’dell’ex portiere soprannominato “Uomoè stato uno dei migliori portieri italiani nella storia del calcio. Ha legato il proprio nome all’Inter, con cui ha collezionato 473 presenze, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. In nazionale, invece, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lascassapalle : Bellugi che cazzia Walter Zenga ?? #noneladurso - matte051 : Walter Zenga è abituato a non chiamare. Chiama solo Biagio D’Anelli.. #noneladurso - zazoomblog : Hoara Borselli: “Walter Zenga lasciò la moglie per me” - #Hoara #Borselli: #“Walter #Zenga - cumana_sibilla : RT @JBFletchers: Quindi Walter Zenga, dopo aver toccato il fondo, ha iniziato a scavare. #domenicalive - zazoomblog : Chi è Hoara Borselli? La famosa modella italiana ed ex di Walter Zenga - #Hoara #Borselli? #famosa #modella -