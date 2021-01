SpaceX farà un altro lancio entro la fine di questa settimana

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 17 gennaio 2021)si sta preparando a lanciare in aria l’ultimo prototipo della sua astronave Starship, per poi farla atterrare dolcemente a terra. Se la compagnia riesce a portare a terminemanovra complicata, riaccendendo i motori del razzo mentre precipita verso la Terra, giusto in tempo per girarlo in posizione verticale, rallentare la sua caduta e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Elon Musk promette di trovare una soluzione per il trasferimento persone su Marte Elon Musk: Neuralink, chip per l’Intelligenza Artificiale nel cervello, Uomo bionico e cura delle malattie Elon Musk presenta le tute spaziali diCrew Dragon stasera 30 maggio diretta decollo È online la pre-registrazione al servizio Starlink ...