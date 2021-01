Sanremo 2021 a rischio dopo l’ultimo DPCM? Amadeus fa una scelta (Di domenica 17 gennaio 2021) Continuano i dubbi sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, la quale aveva già spostato la sua messa in onda a marzo 2021. Stando ai rumors, infatti, lo slittamento da febbraio a marzo potrebbe non essere sufficiente per la realizzazione della gara canora più importante d’Italia. l’ultimo DPCM, non a caso, potrebbe influire negativamente sul programma che rischierebbe seriamente di non andare in onda per marzo. In virtù di ciò, Amadeus starebbe valutando delle alternative. Sanremo 2021: il Festival a rischio? Da quando il Coronavirus si è diffuso anche in Italia, molti programmi televisivi sono stati costretti a chiudere o a fare a meno del pubblico. Tra quelli a rischio fin da subito c’era Sanremo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 gennaio 2021) Continuano i dubbi sulla prossima edizione del Festival di, la quale aveva già spostato la sua messa in onda a marzo. Stando ai rumors, infatti, lo slittamento da febbraio a marzo potrebbe non essere sufficiente per la realizzazione della gara canora più importante d’Italia., non a caso, potrebbe influire negativamente sul programma che rischierebbe seriamente di non andare in onda per marzo. In virtù di ciò,starebbe valutando delle alternative.: il Festival a? Da quando il Coronavirus si è diffuso anche in Italia, molti programmi televisivi sono stati costretti a chiudere o a fare a meno del pubblico. Tra quelli afin da subito c’era...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - RaiUno : Le grandi, emozionanti, vittorie del Festival: rivedi #Techetechete 'Vincere Sanremo' su RaiPlay ????… - Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - di_alediste43 : @Agenzia_Ansa Coraggio e sangue freddo ! NO SANREMO 2021 - Nicolo230592 : RT @beatrice_tom: Cancellato il Sanremo 2021 ? E chi se ne frega... Non lo vedevo mai... -