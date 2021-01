(Di domenica 17 gennaio 2021) Per una settimana i soccorsi e le ricerche andarono avanti senza sosta, bilancio finale: 29 morti e 11 i sopravvissuti

FirenzePost : Rigopiano: quattro anni dalla tragedia in cui morirono 29 persone. A marzo riprende il processo - statodelsud : Rigopiano, fra i resti dell’hotel a quattro anni dalla tragedia - Pino__Merola : Rigopiano, fra i resti dell’hotel a quattro anni dalla tragedia - News24_it : RT @SkyTG24: Rigopiano, fra i resti dell'hotel a quattro anni dalla tragedia - twilamila : RT @SkyTG24: Rigopiano, fra i resti dell'hotel a quattro anni dalla tragedia -

Alle 19 le avanguardie arrivarono in contrada Cupoli a 11 km da Rigopiano. Ma la neve raggiungeva gia’ i ... Era ormai mezzanotte quando quattro uomini del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza ...CHIETI - Si svolgerà lunedì 18 gennaio alle ore 12 davanti al Monumento dedicato alle vittime di Rigopiano situato in via D’Aragona, un ricordo dei ...