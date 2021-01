Regno Unito, Andrea Trimarchi ed Simone Farresin (Formafantasma) campioni del design 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) Lo studio Formafantasma ha vinto come designer dell’anno il Wallpaper design Awards 2021, il prestigioso premio dell’omonimo magazine dedicato a nomi, marchi e designer di tutto il mondo che hanno saputo distinguersi nei rispettivi campi per audacia ed innovazione. Il New York Times già nel 2011 aveva indicati indicato il bolzanino Andrea Trimarchi ed il vicentino Simone Farresin, tra i designer più influenti del futuro decennio: una profezia che si è realizzata con questo prestigioso premio e che si aggiunge al premio come miglior studio per il Dezen Awards, assegnato lo scorso anno dal celebre sito web di architettura e design. I due fondatori di Formafantasma, dopo aver stretto il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Lo studioha vinto comeer dell’anno il WallpaperAwards, il prestigioso premio dell’omonimo magazine dedicato a nomi, marchi eer di tutto il mondo che hanno saputo distinguersi nei rispettivi campi per audacia ed innovazione. Il New York Times già nel 2011 aveva indicati indicato il bolzaninoed il vicentino, tra ier più influenti del futuro decennio: una profezia che si è realizzata con questo prestigioso premio e che si aggiunge al premio come miglior studio per il Dezen Awards, assegnato lo scorso anno dal celebre sito web di architettura e. I due fondatori di, dopo aver stretto il ...

petergomezblog : #Covid, ecco la variante brasiliana che arriva dall’Amazzonia. Rilevata per la prima volta in Giappone ora spaventa… - petergomezblog : Regno Unito, oltre 55mila casi e 1.200 morti in 24 ore. Angela Merkel anticipa l’incontro con i Länder: vuole un lo… - JillMorrisFCDO : Il ????Regno Unito è orgoglioso di assumere la presidenza del @G7. PM Johnson: “Il G7, il più importante consesso di… - ippolito923 : RT @Gitro77: «La sterlina non è mai 'rara o scarsa'. La sterlina è uno strumento monetario creato dall'uomo; non è una merce rara che si tr… - rossimone77 : @andreazanardo @info_zampa @Stalingrad1994 @LeonardoCaciopp @maurovanetti Domanda che si può rivolgere a lei che si… -