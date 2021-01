Picchiato e gettato da un viadotto a Siniscola | grave 15enne

Ultime Notizie dalla rete : Picchiato gettato

L'Unione Sarda

Siniscola. Un giovane proveniente da un paese della bassa Gallura sarebbe andato a Siniscola per incontrare una ragazza, ma sarebbe stato accerchiato e ...Aggredito, picchiato e poi gettato giù da un viadotto. Il brutale episodio, avvenuto a Siniscola, ha avuto come protagonisti alcuni ragazzi e come vittima un quindicenne, che sarebbe finito nel mirino ...