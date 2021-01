Napoli-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Fiorentina, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Una sfida a rischio per via della positività di Fabian Ruiz che potrebbe portare l’Asl a mettersi ancora di mezzo. Se si giocherà, i viola proveranno a confermare il buon momento contro gli azzurri anch’essi reduci da una vittoria. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 17 gennaio. Napoli-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Dazn con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Gobbi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Ile isudi, match valido per la diciottesima giornata di. Una sfida a rischio per via della positività di Fabian Ruiz che potrebbe portare l’Asl a mettersi ancora di mezzo. Se si giocherà, i viola proveranno a confermare il buon momento contro gli azzurri anch’essi reduci da una vittoria. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 17 gennaio.sarà visibile in diretta tv sucon la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Gobbi. SportFace.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - RafAuriemma : L'ASL Napoli 1 ha ricevuto comunicazione dal club che farà nuovi tamponi alla squadra, per capire se altri calciato… - Sport_Mediaset : #Napoli, #FabianRuiz positivo al #COVID?19. Giocatore in isolamento: salta la #Fiorentina e la #Juve. Tutti negativ… - mikelelomb : Leggo che si ritardera' probabilmente Napoli Fiorentina per la positivita' di Ruiz. Magari si rinviera' anche la su… - cn1926it : #NapoliFiorentina, ipotesi cambio orario: difficile che l’#ASL fermi tutto. I dettagli -