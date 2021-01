Milan, Calhanoglu non si allena da due giorni per un tampone dall’esito incerto (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono due giorni che Hakan Calhanoglu non si allena. La cosa sembrava una conseguenza dell’infortunio alla caviglia subito nei primi giorni del mese. Ma la Gazzetta dello Sport ipotizza che invece la scelta sia dovuta all’esito di un tampone difficile da interpretare. “Il problema non riguarda più la caviglia che lo aveva costretto alla panchina iniziale contro il Toro: la zona da numero dieci allora fu occupata da Brahim Diaz, soluzione che Pioli dovrebbe riadottare anche a Cagliari. Per il futuro prossimo, chissà. Il dubbio pare legato a un tampone dall’esito interpretabile, situazione che può capitare e che al Milan conoscono: Donnarumma e Hauge risultarono (falsi) positivi e dunque costretti a saltare le partite contro Roma e Sparta Praga, ma in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono dueche Hakannon si. La cosa sembrava una conseguenza dell’infortunio alla caviglia subito nei primidel mese. Ma la Gazzetta dello Sport ipotizza che invece la scelta sia dovuta all’esito di undifficile da interpretare. “Il problema non riguarda più la caviglia che lo aveva costretto alla panchina iniziale contro il Toro: la zona da numero dieci allora fu occupata da Brahim Diaz, soluzione che Pioli dovrebbe riadottare anche a Cagliari. Per il futuro prossimo, chissà. Il dubbio pare legato a uninterpretabile, situazione che può capitare e che alconoscono: Donnarumma e Hauge risultarono (falsi) positivi e dunque costretti a saltare le partite contro Roma e Sparta Praga, ma in ...

AntoVitiello : #Milan, allenamento in gruppo per #Saelemaekers. In gruppo anche #Hernandez mentre non si è allenato #Calhanoglu - marcoconterio : ?????? Fiducia crescente per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il #Milan. Fissato un nuovo summit per la prossima se… - AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden…