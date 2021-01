LIVE Inter-Juventus 2-0, Serie A in DIRETTA: raddoppio di Barella al 52?! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Pronti a bordo campo Kulusevski e McKennie. 54? Adesso attacca l’Inter galvanizzata dal goal del 2-0, conclusione da fuori di Vidal deviata in angolo da Bonucci. 52? Lancio millimetrico di Bastoni che lancia Barella in contropiede, l’ex Cagliari entra in area per vie centrali sfruttando un corridoio troppo ampio lasciato dalla difesa della Juventus e con il destro batte Szczesny, Inter-Juventus 2-0. 51? NICOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BarellaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 2-0 INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NIIIIICOOOOOOOOOO!!! 52' – Lancio lungo di #Bastoni per #Barella che entra in area e trafigge Szczesny!!! ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Pronti a bordo campo Kulusevski e McKennie. 54? Adesso attacca l’galvanizzata dal goal del 2-0, conclusione da fuori di Vidal deviata in angolo da Bonucci. 52? Lancio millimetrico di Bastoni che lanciain contropiede, l’ex Cagliari entra in area per vie centrali sfruttando un corridoio troppo ampio lasciato dalla difesa dellae con il destro batte Szczesny,2-0. 51? NICOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 2-0 INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NIIIIICOOOOOOOOOO!!! 52' – Lancio lungo di #Bastoni per #che entra in area e trafigge Szczesny!!! ...

