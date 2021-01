LIVE Cantù-Virtus Bologna 51-61, Serie A basket in DIRETTA: prove tecniche di fuga per Bologna (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-67 Giro gratis in lunetta per Josh Adams, 2/2. 56-65 Due liberi per Bigby-Williams, entrambi a segno 54-65 Gamble regna nel pitturato mettendo a segno il ventesimo punto della sua gara 54-63 Cantù non si arrende con la tripla di Johnson, Teodosic firma di nuovo il +9 51-61 GAMBLE INARRESTABILE NEL PITTURATO! Il più lesto a rimbalzo sul tiro corto di Weems è lui, altro gioco da tre punti a sua disposizione! Time out Cantù 51-58 Ancora Gamble! Si fa sempre trovare pronto, Markovic lo vede e gli serve l’ottavo assist della partita 51-56 La Virtus batte la zona di Cantù con Weems, poi dall’altra parte Gaines risponde con la tripla di tabella! 48-53 Ma Thomas non molla! Tripla per il giocatore biancoblu! 45-53 Gioco da tre punti di Gamble, ma il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-67 Giro gratis in lunetta per Josh Adams, 2/2. 56-65 Due liberi per Bigby-Williams, entrambi a segno 54-65 Gamble regna nel pitturato mettendo a segno il ventesimo punto della sua gara 54-63non si arrende con la tripla di Johnson, Teodosic firma di nuovo il +9 51-61 GAMBLE INARRESTABILE NEL PITTURATO! Il più lesto a rimbalzo sul tiro corto di Weems è lui, altro gioco da tre punti a sua disposizione! Time out51-58 Ancora Gamble! Si fa sempre trovare pronto, Markovic lo vede e gli serve l’ottavo assist della partita 51-56 Labatte la zona dicon Weems, poi dall’altra parte Gaines risponde con la tripla di tabella! 48-53 Ma Thomas non molla! Tripla per il giocatore biancoblu! 45-53 Gioco da tre punti di Gamble, ma il ...

