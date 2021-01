Get_RiGhT lascia CS | GO e diventa un creatore e streamer per Dignitas

Leggi su esports247

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il giocatore professionista di CSGO Christopher “GeT RiGhT” Alesund ha annunciato dire la scena professionale perre unper. La notizia è a dir poco sconvolgente per chi ama questo gioco; GeT RiGhT infatti è uno dei giocatori più iconici di CSGO e in generale degli esports. E’ famoso soprattutto grazie al suo militare in Ninja in Pyjamas. Ha vinto il titolo di secondo miglior giocatore al mondo di HLTV nel 2010 e bel 2011. Grazie ai suoi continui miglioramenti guadagnando il titolo di primo giocatore al mondo nel 2013 e nel 2014. GeT RiGhT può vantare nel suo palmares il titolo di ESL One: Cologne 2014. A partire dal 2019 hato la squadra per accasarsi a. La sua avventura non è stata delle migliori però, il team ...