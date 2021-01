C’è Posta Per Te, Francesco tradisce Susy con una collega: la moglie lo perdona grazie a Maria (Di domenica 17 gennaio 2021) Finalmente una sana storia di corna a C’è Posta Per Te. Ieri sera Francesco ha mandato un invito alla moglie per ritornare insieme a lei dopo averla tradita per un anno. L’uomo ha raccontato a Maria De Filippi di aver avuto dei problemi quando la sua compagna ha iniziato a lavorare tutti i giorni in una tabaccheria di sua proprietà, in quel momento lui ha sentito la mancanza dell’intimità. Nemmeno a farlo apPosta nel ristorante dove lavora Francesco nel 2019 è arrivata una bella ragazza e una sera lui si è offerto di riportarla a casa e l’ha baciata in macchina “Dopo 8 anni di fidanzamento, 4 di matrimonio e la nascita di 1 figlio, mia moglie mi ha lasciato. Mi ha lasciato perché io l’ho tradita e perché ho mentito sulla durata del tradimento. Inizialmente le ho detto ... Leggi su biccy (Di domenica 17 gennaio 2021) Finalmente una sana storia di corna a C’èPer Te. Ieri seraha mandato un invito allaper ritornare insieme a lei dopo averla tradita per un anno. L’uomo ha raccontato aDe Filippi di aver avuto dei problemi quando la sua compagna ha iniziato a lavorare tutti i giorni in una tabaccheria di sua proprietà, in quel momento lui ha sentito la mancanza dell’intimità. Nemmeno a farlo apnel ristorante dove lavoranel 2019 è arrivata una bella ragazza e una sera lui si è offerto di riportarla a casa e l’ha baciata in macchina “Dopo 8 anni di fidanzamento, 4 di matrimonio e la nascita di 1 figlio, miami ha lasciato. Mi ha lasciato perché io l’ho tradita e perché ho mentito sulla durata del tradimento. Inizialmente le ho detto ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - Alessia061 : RT @Uovo_Leopoldo: È ANDATA A C'È POSTA PER TE NON PER LA PERSONA DIETRO LA BUSTA, MA PER FRANCAVILLA E IL SUO SINDACO?? #CePostaPerTe http… - zazoomblog : C’è Posta Per Te: la signora di Francavilla perde la dentiera ma in diretta TV va in onda il video censurato -… - elvi79339627 : RT @Uovo_Leopoldo: È ANDATA A C'È POSTA PER TE NON PER LA PERSONA DIETRO LA BUSTA, MA PER FRANCAVILLA E IL SUO SINDACO?? #CePostaPerTe http… - SerrerHazz_ : RT @Tristan__esdpv: La signora Sarina che ritorna a passeggiare per le strade di Francavilla dopo la sua partecipazione a c’è posta: #cepos… -

