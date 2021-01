Cade la neve | disagi sulla Sferracavallo | traffico in tilt

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (BN) –alla circolazione stradale questo pomeriggiostatale n. 7 Appiasalita diper lacaduta nel pomeriggio. Gli automobilisti di passaggio hanno faticato non poco a tenere i propri veicolicarreggiata. Le precipitazioni nevose hanno interessato il territorio della Valle Caudina sia irpina che sannita e si sono abbattute anche nei centri delle colline dell’hinterland come Arpaise e San Leucio del Sannio. Ingorghi e rallentamenti alla circolazione stradale si sono verificati in più punti della rete stradale. Sul posto i Carabinieri per cercare di ripristinare la corretta circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.