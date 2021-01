Atalanta Genoa 0-0: cronaca e tabellino (Di domenica 17 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Genoa non vanno oltre lo 0-0. Buona prestazione per gli uomini di Ballardini, che reggono l’urto dei bergamaschi e vanno più volte vicini al gol. Pareggio complessivamente giusto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Genoa 0-0 MOVIOLA 82? De Roon vicino al gol – Destro con grande coordinazione da parte di De Roon da fuori area. Pallone alto sopra la traversa di pochissimo. 65? Palo di Hateboer – Palo esterno di Hateboer da posizione defilata. 58? Toloi pericoloso – Ilicic serve il rimorchio centrale del difensore nerazzurro, che però spara alto da buona ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Al “Gewiss Stadium”,non vanno oltre lo 0-0. Buona prestazione per gli uomini di Ballardini, che reggono l’urto dei bergamaschi e vanno più volte vicini al gol. Pareggio complessivamente giusto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 82? De Roon vicino al gol – Destro con grande coordinazione da parte di De Roon da fuori area. Pallone alto sopra la traversa di pochissimo. 65? Palo di Hateboer – Palo esterno di Hateboer da posizione defilata. 58? Toloi pericoloso – Ilicic serve il rimorchio centrale del difensore nerazzurro, che però spara alto da buona ...

Atalanta_BC : Verso il Genoa con il Profesor ?? Josip #Ilicic leads us to #AtalantaGenoa ?? ? #GoAtalantaGo ???? - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - Salvato95551627 : RT @pisto_gol: Ata-Gen 0:0 Un tempo per uno per un pareggio giusto: nel 1^ il Genoa crea 3 palle-gol, una con Pjaca 2 con Shomurodov , nel… - PrimaBergamo : L’Atalanta va alla carica ma non abbatte il muro del Genoa (0-0): SECONDO TEMPO 96' – Fischio finale. Atalanta-Geno… - nox_2793 : Persa un bel sistema per una cosa clamorosa. Avevo 1 e si ospite a doppia ad atalanta-genoa. Praticamente la sbagli… -