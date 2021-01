Armie Hammer, un ex poliziotto "cannibale" commenta le accuse all'attore (Di domenica 17 gennaio 2021) Armie Hammer è al centro della bufera per le sue affermazioni sul cannibalismo e un ex poliziotto di New York con le stesse fantasie malate è intervenuto sulla questione. Recentemente, Armie Hammer è finito al centro della bufera per le sue affermazioni sul cannibalismo. Sfruttando l'occasione, l'ex poliziotto di New York Gilberto Valle è intervenuto sulla questione. Nel 2012, l'uomo è stato accusato di aver provato a rapire sua moglie dopo la scoperta di un elevato quantitativo di materiale cannibal porn sul suo PC. Tale situazione lo ha portato al licenziamento e alla condanna al carcere. A proposito di Armie Hammer, Gilberto Valle è quasi grato di quanto sta accadendo. Secondo lui, adesso, il "mantello del cannibale" è passato dalla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 gennaio 2021)è al centro della bufera per le sue affermazioni sul cannibalismo e un exdi New York con le stesse fantasie malate è intervenuto sulla questione. Recentemente,è finito al centro della bufera per le sue affermazioni sul cannibalismo. Sfruttando l'occasione, l'exdi New York Gilberto Valle è intervenuto sulla questione. Nel 2012, l'uomo è stato accusato di aver provato a rapire sua moglie dopo la scoperta di un elevato quantitativo di materiale cannibal porn sul suo PC. Tale situazione lo ha portato al licenziamento e alla condanna al carcere. A proposito di, Gilberto Valle è quasi grato di quanto sta accadendo. Secondo lui, adesso, il "mantello del" è passato dalla ...

buuluu : RT @ascionem: C Tangana ft Armie Hammer - Comerte Entera (2021) - purbangtan : tw // armie hammer daily i hate quello schifoso di armie hammer tweet - veronnica____ : RT @ascionem: C Tangana ft Armie Hammer - Comerte Entera (2021) - ziobedo : Come-ci-siamo-ridotti spiegato bene. Il primo caso di porco da lapidare nel 2021 e la piattissima curva di apprend… - fvckingavocado : RT @TIGERLILSD: mi sto pisciando sotto con tutti i meme su cannibal armie hammer non smettete mai posso commissionarvene una vagonata https… -