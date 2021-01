Volley, A2 femminile: il programma della 17a giornata (Di sabato 16 gennaio 2021) La Serie A2 femminile torna in campo per disputare l’ottava giornata del girone di ritorno, la penultima del calendario di regular season; una gara rinviata nel girone Est come nella 14a giornata, mentre nel girone Ovest si giocheranno tutte e cinque le partite previste. Scopriamo quindi insieme il programma delle partite della 17a giornata di Serie A2 femminile. Le partite della 17a giornata Nel girone Est si giocano tre partite sulle quattro previste; Cutrofiano e Soverato non scenderanno infatti in campo a causa ancora di alcune positività al Covid, emerse nello scorso weekend. Talmassons ospiterà Martignacco per la sfida di fondo classifica; la sfavorita in campo è la formazione dell’Ipag, al momento ultima con soli 3 punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) La Serie A2torna in campo per disputare l’ottavadel girone di ritorno, la penultima del calendario di regular season; una gara rinviata nel girone Est come nella 14a, mentre nel girone Ovest si giocheranno tutte e cinque le partite previste. Scopriamo quindi insieme ildelle partite17adi Serie A2. Le partite17aNel girone Est si giocano tre partite sulle quattro previste; Cutrofiano e Soverato non scenderanno infatti in campo a causa ancora di alcune positività al Covid, emerse nello scorso weekend. Talmassons ospiterà Martignacco per la sfida di fondo classifica; la sfavorita in campo è la formazione dell’Ipag, al momento ultima con soli 3 punti ...

