Vaccino, perse 800 dosi per un frigo-congelatore guasto a Forlì. I Nas in ospedale (Di sabato 16 gennaio 2021) La Procura della repubblica di Forlì ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle 800 dosi di Vaccino anti-Covid di Moderna andate deteriorate all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per il ...

