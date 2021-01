Una folla commossa per l'addio a Solange (Di sabato 16 gennaio 2021) COLLESALVETTI - Tanta gente oggi per l'ultimo saluto, nella chiesa di San Jacopo di Vicarello, a Paolo Bucinelli, il sensitivo conosciuto con il nome d'arte di Solange, deceduto nei giorni scorsi. L' ... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 16 gennaio 2021) COLLESALVETTI - Tanta gente oggi per l'ultimo saluto, nella chiesa di San Jacopo di Vicarello, a Paolo Bucinelli, il sensitivo conosciuto con il nome d'arte di, deceduto nei giorni scorsi. L' ...

Ultime Notizie dalla rete : Una folla Una folla a Campitello per l'ultimo abbraccio a Etienne Bernard, giovane guida alpina che ha perso la vita sotto una valanga sul Pordoi l'Adige Dopo una vita assieme, assieme se li è portati via il virus

Profonda commozione oggi pomeriggio, sabato 16 gennaio, nella chiesa di Carbonara per l’ultimo saluto a Nirvana Grotto ed Enrico Bruscagin, moglie e marito, entrambi 76enni, entrambi colpiti dal Covid ...

Musei, AGTA: Apertura solo in giorni feriali e in zona gialla è una presa in giro

“Apprezziamo il fatto che il Ministro Franceschini abbia sostenuto la riapertura dei musei, ma quello che il Governo alla fine ha partorito ci appare sinceramente una presa in giro”. Così Isabella Rug ...

