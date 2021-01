UFC, Di Chirico fa l’impresa: Buckley battuto al primo round (Di sabato 16 gennaio 2021) “Non esistono superstar in questo business“. Ha esordito così Alessio Di Chirico che risponde a tutti. In primis a Joaquin Buckley, che nel face-off lo aveva provocato: “Hai già paura?“. Altro che paura. Ma anche a chi lo aveva da anni invitato a trasferirsi negli Stati Uniti per seguire l’esempio di Marvin Vettori. Come Marvin, Di Chirico fa l’impresa. Contro Joaquin Buckley, atleta in ascesa e reduce dal ‘Ko of the year 2020’ inflitto a Impa Kasanganay. All’atleta romano è bastato un round per imporsi. Prima assesta un paio di low kick che si fanno sentire e pesano sulla sicurezza dell’avversario. Poi risolve il match con un high kick nella sorpresa generale. Dopo tre sconfitte consecutive, Di Chirico guadagna una vittoria che vale la permanenza in Ufc. L’ultima ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “Non esistono superstar in questo business“. Ha esordito così Alessio Diche risponde a tutti. In primis a Joaquin, che nel face-off lo aveva provocato: “Hai già paura?“. Altro che paura. Ma anche a chi lo aveva da anni invitato a trasferirsi negli Stati Uniti per seguire l’esempio di Marvin Vettori. Come Marvin, Difa. Contro Joaquin, atleta in ascesa e reduce dal ‘Ko of the year 2020’ inflitto a Impa Kasanganay. All’atleta romano è bastato unper imporsi. Prima assesta un paio di low kick che si fanno sentire e pesano sulla sicurezza dell’avversario. Poi risolve il match con un high kick nella sorpresa generale. Dopo tre sconfitte consecutive, Diguadagna una vittoria che vale la permanenza in Ufc. L’ultima ...

