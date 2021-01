TRIESTE IN DIRETTA | 23/11/2020 17:29 (Di sabato 16 gennaio 2021) TRIESTE IN DIRETTA 23/11/2020 17:29 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it Leggi su udine20 (Di sabato 16 gennaio 2021)IN23/11/17:29 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it

pierogeremia : RT @angela_brandi: Stamattina oltre due ore di collegamento in diretta su zoom e facebook con la giornata dell' #infanzia con presentazione… - angela_brandi : Stamattina oltre due ore di collegamento in diretta su zoom e facebook con la giornata dell' #infanzia con presenta… - ComunediTrieste : #AvvisoTS - Giornata dell'Infanzia di oggi 16 gennaio. Per un problema dovuto ai gestori della piattaforma l'open d… - SilviaVerdoglia : RT @TriesteLibera: 14 gennaio 2021: in diretta con Trieste Libera! - limesonline : RT @simo_benazzo: Venerdì sera H18.30 torna il nostro corso di #geopolítica, 'Una strategia per #trieste': andremo in #Sahel con @delinagox… -

Ultime Notizie dalla rete : TRIESTE DIRETTA Mario Ghiacci questa sera in diretta su Trieste Cafe triestecafe.it Diretta/ Mantova Triestina (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Diretta Mantova Triestina. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...

Diretta/ Fano Gubbio (risultato 0-0) streaming video e tv: derby bloccato!

Diretta Fano Gubbio. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...

Diretta Mantova Triestina. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...Diretta Fano Gubbio. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...