Tav a Firenze | un tunnel di sprechi e un’ombra sugli appalti

(Di sabato 16 gennaio 2021) Spesi 860 milioni in 13 anni per lavori ancora all'inizio. E dopo gli scandali, per l’Alta velocità Rfi si affida a una ditta indagata in Calabria

Il Tirreno

Ogni tanto nella spianata degli ex Macelli si vedono sfilare gli operai con pettorine e caschetti. Perfino loro spaesati, come se si aggirassero in una grande scatola vuota. A venticinque metri di pro ...Non c’è ferroviere che non lo racconti come una sorta di mito caduto. Gli anni Novanta, la belle époque dei pendolini, quando la Tirrenica «fu una delle prime linee» ad avere treni ruggenti, veloci, p ...