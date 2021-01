Roma, tragedia in una casa di riposo per anziani. Almeno 5 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) In una casa di riposo per anziani prossima alla Capitale gli infermieri hanno trovato i corpi senza vita di cinque persone web sourceUna tragedia vera e propria è avvenuta in una casa di riposo per anziani a Lanuvio, comune nei pressi di Roma. All’interno della struttura sono morte infatti 5 persone, mentre altri 7 sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e versano in gravi condizioni. Il fattaccio è stato scoperto stamattina da alcuni addetti alla struttura che, arrivando nel proprio posto di lavoro, si sono trovati davanti ad una scena terrificante. Giacevano a terra, prive di sensi, tutte e dodici le persone citate nel paragrafo precedente. Tra di loro 10 erano ospiti della casa e altri 2 erano invece operatori sanitari. Sul ... Leggi su instanews (Di sabato 16 gennaio 2021) In unadiperprossima alla Capitale gli infermieri hanno trovato i corpi senza vita di cinque persone web sourceUnavera e propria è avvenuta in unadipera Lanuvio, comune nei pressi di. All’interno della struttura sono morte infatti 5 persone, mentre altri 7 sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e versano in gravi condizioni. Il fattaccio è stato scoperto stamattina da alcuni addetti alla struttura che, arrivando nel proprio posto di lavoro, si sono trovati davanti ad una scena terrificante. Giacevano a terra, prive di sensi, tutte e dodici le persone citate nel paragrafo precedente. Tra di loro 10 erano ospiti dellae altri 2 erano invece operatori sanitari. Sul ...

