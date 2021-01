Prof fa sesso durante la dad. "Pensavo di essere solo. Una debolezza". E si dimette (Di sabato 16 gennaio 2021) “Pensavo di essere solo. La persona che era con me non la vedevo da diversi mesi per colpa della pandemia. Una lontananza che pesava perché il nostro è un rapporto stabile”. Il Resto del Carlino raccoglie la testimonianza del Professore di Urbino che ha dimenticato di spegnere la telecamera e ha fatto sesso davanti a 20 studenti durante la didattica a distanza. Dopo lo sbigottimento degli studenti, il docente si è dimesso. La storia viene raccontata a distanza di più di un mese. Si legge sul Resto del Carlino: La vicenda è stata immediatamente riportata al direttore dell’Accademia di Belle Arti, Luca Cesari, che ha convocato il docente: il passo successivo sono state le dimissioni da parte dell’accademico, che ha inviato anche una lettera agli studenti per esprimere il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) “di. La persona che era con me non la vedevo da diversi mesi per colpa della pandemia. Una lontananza che pesava perché il nostro è un rapporto stabile”. Il Resto del Carlino raccoglie la testimonianza delessore di Urbino che ha dimenticato di spegnere la telecamera e ha fattodavanti a 20 studentila didattica a distanza. Dopo lo sbigottimento degli studenti, il docente si è dimesso. La storia viene raccontata a distanza di più di un mese. Si legge sul Resto del Carlino: La vicenda è stata immediatamente riportata al direttore dell’Accademia di Belle Arti, Luca Cesari, che ha convocato il docente: il passo successivo sono state le dimissioni da parte dell’accademico, che ha inviato anche una lettera agli studenti per esprimere il suo ...

