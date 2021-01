Napoli, altra tegola: anche Fabian Ruiz positivo al Covid-19 (Di sabato 16 gennaio 2021) Nemmeno il tempo di trovare una soluzione al caso di Osimhen e il Napoli si ritrova a fare i conti con una nuova tegola. Infatti la squadra azzurra perderà per qualche settimana Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è risultato positivo al Coronavirus nel corso degli ultimi esami. Salterà probabilmente gli incontri con Fiorentina, Juventus e Hellas Verona.COMUNICATOQuesta la nota della società: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Nemmeno il tempo di trovare una soluzione al caso di Osimhen e ilsi ritrova a fare i conti con una nuova. Infatti la squadra azzurra perderà per qualche settimana. Il centrocampista spagnolo è risultatoal Coronavirus nel corso degli ultimi esami. Salterà probabilmente gli incontri con Fiorentina, Juventus e Hellas Verona.COMUNICATOQuesta la nota della società: "Tutti negativi al-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di. Il calciatore spagnolo è risultatoe osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". ITA Sport Press.

