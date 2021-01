Massa Lombarda aderisce alla giornata del dialetto con le poesie di Raffaello Baldini (Di sabato 16 gennaio 2021) Le iniziative si svolgeranno domenica 17 gennaio sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini Leggi su ravennatoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Le iniziative si svolgeranno domenica 17 gennaio sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini

Ravenna24ore : Massa Lombarda: l’emergenza non ferma la consulta dei ragazzi - Ravenna24ore : Massa Lombarda aderisce alla giornata del dialetto con le poesie di Raffaello Baldini - settesere : Massa Lombarda, 4 milioni di investimenti per il Comune nel triennio 2021-2023 #settesere #news - Romagnadaviver1 : Ripartono i corsi della scuola di Musica 'Antonio Ricci' a Massa Lombarda - Romagnadaviver1 : Al via la campagna vaccinale alla CRA 'Geminiani' di Massa Lombarda -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Lombarda Massa Lombarda: l'emergenza non ferma la consulta dei ragazzi Ravenna24ore Massa Lombarda: l’emergenza non ferma la consulta dei ragazzi

Venerdì 15 gennaio il progetto e le modalità di elezione dei nuovi membri sono stati illustrati alle classi quinte delle scuole elementari “Quadri” e “Torchi” ...

Massa Lombarda aderisce alla giornata del dialetto con le poesie di Raffaello Baldini

Le iniziative si svolgeranno domenica 17 gennaio sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini Il Comune di Massa Lombarda risponde all’appello dell’Unione Nazionale delle Pro Loco dItalia e ad ...

Venerdì 15 gennaio il progetto e le modalità di elezione dei nuovi membri sono stati illustrati alle classi quinte delle scuole elementari “Quadri” e “Torchi” ...Le iniziative si svolgeranno domenica 17 gennaio sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini Il Comune di Massa Lombarda risponde all’appello dell’Unione Nazionale delle Pro Loco dItalia e ad ...