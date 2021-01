Lunedì riapre il Parco archeologico di Ercolano: biglietti in vendita solo online (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Parco archeologico di Ercolano, rispettando tutte le norme del distanziamento sociale per la sicurezza di ogni visitatore e di ogni lavoratore, è pronto per la riapertura e Lunedì alle ore 8.30 potrà accogliere i primi visitatori. L’accesso al Parco sarà permesso dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (con ultimo ingresso alle ore 15.30). Le attività di bigliettazione saranno svolte esclusivamente in modalità online, con le stesse tariffe adottate nel 2020 in seguito all’emergenza sanitaria internazionale: abbonamento annuale 13 euro (oltre 1,50 euro per vendita on line); ingresso singolo 13 euro per il biglietto (oltre 1,50 euro per la vendita on line); ingresso giovani dai 18 ai 24 anni 2 euro (oltre 1,50 euro per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Ildi, rispettando tutte le norme del distanziamento sociale per la sicurezza di ogni visitatore e di ogni lavoratore, è pronto per la riapertura ealle ore 8.30 potrà accogliere i primi visitatori. L’accesso alsarà permesso dalal venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (con ultimo ingresso alle ore 15.30). Le attività di bigliettazione saranno svolte esclusivamente in modalità, con le stesse tariffe adottate nel 2020 in seguito all’emergenza sanitaria internazionale: abbonamento annuale 13 euro (oltre 1,50 euro peron line); ingresso singolo 13 euro per il biglietto (oltre 1,50 euro per laon line); ingresso giovani dai 18 ai 24 anni 2 euro (oltre 1,50 euro per ...

